В Воронежской области мужчина, погулявший на найденную банковскую карту, сядет в колонию строгого режима

В Кантемировском районном суде вынесли приговор в отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя поселка Кантемировка. На этот раз его обвиняли в краже денег с чужой банковской карты.

Мужчине для совершения очередного преступления не потребовалось особых усилий. Просто «повезло». Увидел на лавочке забытую банковскую карту. И пока владелец, 62-летний мужчина, ее не заблокировал, заплатил с нее бесконтактным способом 5 тысяч рублей за акустические колонки, алкоголь и продукты. Судя по вещам, на которые потратился, похоже, хотел закатить пьяную музыкальную вечеринку.

«Оттянуться» по полной мужчине не дали участковые. Они посмотрели записи с камер магазина, где он «затаривался», и без труда опознали старого знакомца, находившегося под административным надзором.

Рецидивиста задержали, он признал свою вину. И даже на словах раскаялся. Однако это не помешало полицейским его арестовать. Ну а суд отправил на год в колонию строгого режима.