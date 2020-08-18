Шоу на стене, парада и опен-эйров не будет: Платоновфест отменил уличные мероприятия

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с эпидобстановкой по коронавирусу и требованиями Роспотребнадзора 10-й Платоновский фестиваль отказался от большинства уличных мероприятий. Об этом сообщил 18 августа худрук фестиваля Михаил Бычков. Отменили несколько событий под открытым небом:

- шоу «Гигант» уличного театра танца Il Posto (Италия), которое планировали показать на открытии форума 13 сентября на стене отеля "Азимут".

- театральный парад, который планировался 19 сентября

- опен-эйры в Белом колодце и у стен Рамонского замка.

- К счастью, нам удалось сохранить традиционную книжную ярмарку, там мы можем регулировать количество посетителей. Она пройдет с соблюдением всех норм проведения мероприятий, установленных Роспотребнадзором. В зоне проведения ярмарки единовременно смогут находиться не более 500 человек.

Книжная ярмарка пройдет с 25 по 27 сентября на Советской площади и представит публике книжные новинки более 100 российских издательств. В рамках книжной ярмарки состоится и эстафета-чтение, в которой могут принять участие гости и жители города.

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