Мэр Воронежа в 2019 году немного обеднел

Доходы Вадима Кстенина в 2019 году немного не дотянули до 4 миллионов рублей. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Декларации о доходах за 2019 год руководителей мэрии Воронежа стали достоянием общественности.

Градоначальник Вадим Кстенин в прошлом году по сравнению с 2018-м стал чуть-чуть беднее. Мэр заработал в 2019-м 3 миллиона 475 тысяч рублей. В 2018-м доход Кстенина составлял 4,225 миллиона.

В то же время немного больше доход стал у жены мэра – 707, 4 тысячи рублей в 2019 году против 556 тысяч в 2018-м.

Вадим Кстенин, как и год назад, официально не имеет ни квартиры, ни машины. В его пользовании находится жилплощадь в 80 «квадратов», принадлежащая жене, а также еще два жилых помещения в 93 и 93,5 кв.м. В собственности супруги мэра, кроме квартиры, принадлежат два земельных участка по 1 тыс. кв. м. и гараж в 45,3 «квадрата». Все имущество четы Кстениных находится в России.

Богаче всех в городской администрации, по официальным данным, первый заместитель мэра по экономике Юрий Тимофеев, в 2019 году задекларировавший 7,73 млн рублей. Хотя его доходы упали - в 2018-м было 10,4 млн. К слову, сам губернатор Александр Гусев, по официальным данным, победнее - 5,8 миллионов дохода в 2019 году.

Другой первый вице-мэр – по ЖКХ – Сергей Петрин в 2019 году заработал 3,37 млн рублей. Простой заместитель главы города Людмила Бородина задекларировала 4,66 млн, представитель мэра в гордуме Марина Плиева – 3,4 млн, вице-мэр Надежда Савицкая – 2,65 млн, глава аппарата Сергей Глазьев – 3,31 млн, вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев – 2,46 млн.

Надо учесть, что в доходах, помимо заработка, учитываются и проценты от вкладов в банках, а также деньги, поступающие от продажи недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.