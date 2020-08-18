Платоновский фестиваль из-за коронавируса отказался от международной программы

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Реальные обстоятельства с коронавирусом в мире лишили десятый Платоновский фестиваль гастролей международных театров и музыкантов. Из-за закрытых границ и невозможности оформления виз зарубежные артисты, к сожалению организаторов, просто не смогут приехать в Воронеж.

- Мы до последнего надеялись, что события международной программы состоятся, но даже если ситуация с коронавирусом улучшится, за месяц мы просто не успеем оформить визы и доставить декорации из-за рубежа, - отметил худрук Платоновфеста Михаил Бычков. - К сожалению, все движется не так, как мы планировали... За полчаса до начала нашей пресс-конференции пришло сообщение из Сургута, что театр актера и куклы "Петрушка" не сможет привезти на фестиваль спектакль "Шарманка", поскольку в их регионе объявлен карантин, запрещен выезд...

Итак, билеты на международные спектакли Платоновфеста можно сдать или обменять на постановки российских театров.

Дирекция придумала другой вариант представить мировой театр на фестивале - в формате он-лайн зрителям бесплатно покажут 11 спектаклей международных театров, в том числе оперы (чуть позже мы напишем об этом подробнее).

Напомним, организаторы Платоновфеста зато усилили российскую часть театральной программы - появились дополнительные спектакли известных столичных театров. Кроме того, в программе впервые появится "Воронежский кейс".

Что касается музыкальной программы 10-го Платоновфеста, концерты зарубежных исполнителей заменили на выступления российских музыкантов (новую программу опубликуем в ближайшее время).

- Зрители смогут или сходить по купленным билетам на концерты с другими исполнителями в эти даты, или сдать их, - отметил Михаил Бычков. - Вообще мы очень благодарны зрителям, которые поддерживают нас и практически не сдали билеты за время карантина.

Более подробно о других изменениях в программе 10-го Платоновфеста, который пройдет в этом году с 13 по 27 сентября, читайте в ближайшее время на нашем сайте.