В Воронежской области «МАН» с цистерной врезался в «козла»: двое раненых

"МАН" вынесло на обочину, "УАЗ" перевернулся. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

18 августа в 12.20 на 272 километре дороги Курск-Воронеж-трасса «Каспий» в Панинском районе случилась авария.

По данным полиции, 59-летний водитель «МАНа» с прицепленной цистерной, ехавший со стороны Воронежа в направлении Анны, врезался в поворачивающий налево автомобиль УАЗ-31514. В народе эту машину называют «козлом». В итоге «УАЗ» перевернулся, грузовик вынесло на обочину, при этом он снес дорожный знак.

Грузовик снес дорожный знак. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «козла», 63-летний воронежец и его 62-летняя пассажирка, также жительница столицы Черноземья, получили травмы и попали в больницу. Шофер грузовика в ДТП не пострадал. «МАН» перевозил дизельное топливо, к счастью, оно не разлилось.