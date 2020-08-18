В Воронеже к благоустройству дворовых территорий подключились чиновники, депутаты и эксперты

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников сегодня проверил, как в подведомственной ему территории продвигается благоустройство дворовых территорий. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», составляющей которого является муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы». Вместе с руководителем управы во дворах побывали люди, которые имеют непосредственное отношение к территории или являются экспертами в данной области. Все вместе они встретились с жителями и обсудили результаты благоустройства.

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