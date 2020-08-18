Судью из Воронежской области лишили работы за «левый» пенальти в матче «Спартака» с «Сочи»

Василий Казарцев. Фото: с сайта ФК "Краснодар".

Главный герой судейского скандала в матче «Спартака» и «Сочи» Василий Казарцев отстранен от работы на неопределенный срок. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

Один из главных футбольных чиновников страны также заявил, что судейский комитет завершил расследование в отношение судей Казарцева и Алексея Еськова, работавшего на VAR (система видеоповторов, позволяющая исправить ошибки арбитра). Оба успешно прошли проверку на полиграфе.

Напомним, 9 августа «Спартак» в матче с «Сочи» очень быстро забил два гола. А потом начались судейские «чудеса». Сначала в очень спорной ситуации в ворота «Спартака» был назначен один пенальти, который был реализован. А на финише игры судья еще раз поставил на «точку». В бесспорной ситуации – с точки зрения того, что нарушения правил точно не было. Видел его, похоже, только Казарцев. Еськов, работавший на VAR, ошибку коллеги не исправил. В результате ничья 2:2.

После матча на эмоциях владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что «красно-белые» снимаются с чемпионата. Потом после разговора с главой РФС Анатолием Дюковым передумал.

На Казарцева тем временем посыпались «шишки» с разных сторон. Любопытно, что впервые он попытался объяснить свое решение в эфире «Матч ТВ», находясь в Воронежской области. Дело в том, что судья, хотя и представляет Санкт-Петербург, родом из села Рождественское Поворинского района.

Напомним, среди рефери есть и еще один воронежский судья Владимир Москалев. Тоже с неоднозначной репутацией. После одного из матчей с участием «Уфы» его судейством местные болельщики были так недовольны, что даже назвали именем Москалева мусорный полигон. Однако руководители судейства его ценят. Недавно Москалев даже судил финал Кубка России. И решил судьбу матча в пользу питерского «Зенита», назначив пенальти в ворота «Химок». Большинство экспертов посчитали, что нарушение было, хотя бывший арбитр Игорь Федотов, к примеру, придерживался другого мнения.