Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства и сделает препараты доступнее

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В законопроекте «Единой России» прописано несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах», — рассказал Андрей Турчак.

Понятие «аптечная сеть» необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это — один из ключевых моментов законопроекта.

Также «Единая Россия» выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети. Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

Комментируя эти меры, депутат Государственной Думы от Воронежской области Татьяна Сапрыкина отметила, что они отвечают пожеланиям абсолютного большинства населения.

«Я ни на секунду не сомневаюсь в единодушной поддержке регионов. Монополизм аптечных сетей давно вызывает нарекания жителей, особенно из-за так называемого «вымывания» с прилавков отечественных препаратов – недорогих и вполне эффективных. Эти лекарства по-прежнему есть в наличии, но из-за отсутствия информации многие россияне решили, что их давно сняли с производства. Весьма назрела и другая мера, то есть, снижение платы производителей лекарств за услуги аптечных сетей. Уверена, что эти инициативы «Единой России» войдут в число самых значимых законопроектов 2020 года», - подчеркнула Татьяна Сапрыкина.