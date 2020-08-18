Поймали воронежца, ограбившего салон микрозаймов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские полицейские по горячим следам задержали преступника, совершившего разбойное нападение на салон микрозаймов в Ленинском районе.

Инцидент произошел 17 августа в 10.30 в офисе кредитной организации на улице Кирова. В помещение под видом посетителя зашел мужчина и, угрожая сотруднице салона ножом, потребовал отдать ему имеющиеся деньги. Испуганная женщина передала нападавшему около 15 тысяч рублей, он скрылся с деньгами.

Оперативники изучили записей с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев происшествия и установили личность подозреваемого. 31-летнего мужчину задержали по месту проживания. В отделе полиции он признался, что совершил нападение в связи со сложным финансовым положением, а похищенные деньги успел потратить на личные цели.

За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.