22-летний воронежец среди бела дня похитил у женщины телефон

Из архива "КП". Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Воронежские полицейские задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в двойной краже. Оказалось, что несмотря на юный возраст, житель областного центра уже имеет судимости за имущественные преступления.

Имея такой послужной список, он решился на еще пару "подвигов". Так, шестого августа молодой человек ограбил 40-летнюю жительницу Коминтерновского района. Женщина шла домой днем по переулку Автогенному, сзади к ней подошел подозреваемый, схватил ее за шею и вырвал из рук мобильный телефон. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что ущерб потерпевшей составил порядка 14 тысяч рублей.

А через через несколько дней молодой человек похитил из подъезда одного из домов на улице Переверткина велосипед "Мерида". Он оказался на порядок дороже телефона - в районе 35 тысяч рублей и принадлежал 47-летней женщины.

Обе пострадавшие обратились в полицию. Там и выяснили, что по первому и второму делу "засветился" один и тот же человек: его выследили по камерам видеонаблюдения. Задержали его по месту жительства. Там же нашли похищенные сотовый и велосипед.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, на него завели уголовные дела по статье "Кража".