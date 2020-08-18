Полузащитник воронежского «Факела» попал в сборную четвертого тура ФНЛ

Олег Дмитриев. Фото: с сайта ФК "Факел"

В ФНЛ объявили состав символической сборной сильнейших игроков четвертого тура. В нее попал хавбек «Факела» Олег Дмитриев. В выездном матче со столичным «Велесом» он забил гол и в целом смотрелся здорово. Напомним, «Факел» создал массу опасных моментов, но подвела реализация. В итоге москвичи все же смогли отстоять ничью – 1:1.

Компанию Олегу Дмитриеву в сборной четвертого тура составили:

вратарь Максим Матюша («Шинник» (Ярославль);

защитники Сергей Божин («Крылья Советов» (Самара), Лев Потапов («Нефтехимик» (Нижнекамск) и хорошо знакомый воронежским болельщикам Игорь Хайманов («Динамо» (Брянск);

полузащитники Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо» (Москва), Алвеш («Оренбург») и еще один бывший игрок «Факела» Ильнур Альшин («Балтика» (Калининград);

нападающие Степан Оганесян («Спартак-2» (Москва) и Хуан Лескано («Енисей» (Красноярск).