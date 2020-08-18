В ночь с 19 на 20 августа отключат воду на 14 воронежских улицах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мэрии Воронежа предупредили, что в ночь со среды на четверг отключат воду на 14 улицах. С 22.00 19 августа до 5.00 20 августа, будут врезать две водопроводные линии диаметром 300 мм в водовод 450 мм для объекта строительства в квартале ул. Станкевича - ул. Красных партизан – ул. Красноармейская.

Холодную воду отключат в жилых домах, зданиях и сооружения, находящихся в границах улиц 20 лет Октября, Челюскинцев, Кирова, Куцыгина, Станкевича, Большая Стрелецкая, Петровская набережная. А также на улицах Красноармейская (дома1-60), Пушкинская (дома 26-44), Краснознамённая (дома 2,4), Моисеева (дом 1), Фридриха Энгельса (дома 82-93) и переулках Рабкоровский (дома 1-13), Старинный (дома 15-24).

Запаситесь водой на это время!