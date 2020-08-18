Воронежский «Буран» на турнире в Пензе проиграл «Металлургу» из Новокузнецка

«Буран» начал турнир в Пензе с поражения. Впрочем, надо отметить, что соперник был сильный – еще совсем недавно «Металлург» из Новокузнецка играл в КХЛ.

Уже на третьей минуте сибиряки открыли счет – шайбу забросил Теряев, реализовав большинство. Впрочем, вскоре «ураганные» показали, что и само могут хорошо разыгрывать лишнего. На пятой минуте Данила Деденькин сравнял счет.

Все решил отрезок во втором периоде, который «Металлург» провел ударно. На 32 минуте Локтев вывел сибиряков вперед, а на 35-й Барбашев упрочил их преимущество – 1:3.

В третьем периоде «Буран» до самого конца не терял надежды спасти игру. И едва не был вознагражден. У «ураганных» не получилось реализовать большинство, но уже в равных составах Роман Бычков все же забросил шайбу – 2:3. До конца периода оставалось 15 секунд. Но тут «Металлург» забросил четвертую шайбу в уже пустые ворота – к тому времени «ураганные» сняли вратаря.

- Понятно, что проигрывать всегда неприятно, но могу сказать, что мы провели хороший матч против одной из самых сильных команд ВХЛ, - подвел итог встречи главный тренер «Бурана» Вячеслав Уваев. - Ключевым стал второй период, когда мы пропустили два гола. Соперник сумел воспользоваться нашими небольшими ошибками и превратить их в заброшенные шайбы. В третьем отрезке мы создавали моменты, но для того, чтобы выиграть, этого недостаточно.