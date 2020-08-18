«Русские витязи», «Соколы России» и «Беркуты» поздравят со 100-летием Воронежскую военно-воздушную академию

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина отметит 100-летие. Юбилей отметят 19 сентября, в День города, сообщил начальник академии Геннадий Зибров.

На Адмиралтейской площади планируется торжественное построение личного состава академии. В празднике примут участие также выпускники учебного заведения. По случаю юбилея пройдет авиашоу с участием авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Соколы России», а также вертолетной пилотажной группы «Беркуты».

Все праздничные мероприятия пройдут с выполнением требований Роспортребнадзора при условии благополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Около 150 военнослужащих академии, которые примут участие в празднике, награждены государственными и ведомственными наградами за заслуги в укреплении обороноспособности государства, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров.