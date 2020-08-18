В Воронеже у Центрального рынка появился новый начальник

Центральный рынок раньше всех открылся во время пандемии коронавируса. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стало известно о смене руководства в АО «Центральный рынок». До недавнего времени бывший генеральным директором этой организации Александр Дегтярев уволился по собственному желанию. Новый начальник уже назначен. Это Виталий Колосовский. Пока он руководит АО «Центральный рынок» в статусе и.о. генерального директора.

- Виталий Михайлович долгие годы работал в кооперативе, осуществляющем управление Центральным рынком, выполнял функции главного инженера объекта, знает его досконально, - прокомментировали назначение в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, АО «Центральный рынок» занимается сбором денег с аренды торговых площадей. Они находятся в аренде кооператива «Рынок «Центральный». Эта организация в свою очередь передает торговые места в субаренду.

Центральный рынок был построен в 1972 году. В конце 2013 года старое здание было снесено, и уже в 2014-м открыли новое, фактически сделанное с с нуля. На строительство ушло 1,36 миллиарда рублей. На данный момент совладельцами Центрального рынка являются администрация Воронежа (74,46% акций) и правительство области (24,54%). Во время пандемии коронавируса ненадолго закрывался, но вскоре приняли решение все-таки его открыть еще когда работа всех остальных торговых площадок была под запретом.

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