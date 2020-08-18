С жительницы Воронежа сняли "порчу" в магазине за 4000 рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Москве задержали серийную лже-целительницу, одной из жертв которой стала 19-летняя жительница Воронежа. "Ритаул" по снятию порчи с девушки мошенница провела прямо в магазине.

Инцидент произошел в июле 2020 года на проспекте Патриотов. В магазин, где работает девушка, зашла неизвестная и доверительно сообщила, что на продавщице сглаз. Но можно его снять. Для совершения магического обряда лже-целительница попросила передать ей золотое кольцо и деньги. Получив необходимое (в общей сложности улов преступницы составил более 4 000 рублей), женщина скрылась.

Теперь 30-летней жительнице Калужской области, ранее судимой за аналогичные преступления, грозит срок за мошенничество, причем сразу за несколько - установлена причастность задержанной к четырем подобным случаям в соседних регионах.