Под Воронежем на видео сняли, как грузовик рухнул на бок

Через мгновение грузовик ляжет на бок. Фото: кадр с видео

В воронежских соцсетях выложили видео момента аварии в Новоусманском районе, случившейся около полудня 17 августа. Напомним, недалеко от села Бабякова грузовик «ГАЗель-Некст» врезался в «Ниссан-Альмера» и опрокинулся на бок.

На видео грузовик цепляет багажник иномарки. Водитель, судорожно пытаясь избежать столкновения, делает непонятный маневр, и «ГАЗель-Некст» теряет равновесие и падает.

К счастью, как ранее сообщали в ГИБДД, в аварии никто не пострадал. А вот обеим машинам нужен ремонт. Причем, видимо, грузовику более дорогостоящий.

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