Воронежца избили и ограбили посетители кафе

21-летний посетитель кафе на ул.45 Стрелковой дивизии стал на днях жертвой ограбления.

Молодой человек повздорил с двумя посетителями заведения, в итоге вместо аргументов мужчины перешли на кулаки. Драка продолжилась, когда дебоширов вывели на улицу. В итоге у потерпевшего отобрали деньги, мобильный телефон, ценные вещи. Парень оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Благодаря очевидцам и записям с камер видеофиксации подозреваемых задержали в Коминтерновском районе. Оказалось мужчины (одному 21, другому 31 год) ранее судимы. На них завели очередное уголовное дело. За грабеж им грозит до семи лет заключения.