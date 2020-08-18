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Происшествия

Воронежца избили и ограбили посетители кафе

Дебоширы забрали у мужчины телефон и деньги
Ярослав ИвановЯрославИванов
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21-летний посетитель кафе на ул.45 Стрелковой дивизии стал на днях жертвой ограбления.

Молодой человек повздорил с двумя посетителями заведения, в итоге вместо аргументов мужчины перешли на кулаки. Драка продолжилась, когда дебоширов вывели на улицу. В итоге у потерпевшего отобрали деньги, мобильный телефон, ценные вещи. Парень оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Благодаря очевидцам и записям с камер видеофиксации подозреваемых задержали в Коминтерновском районе. Оказалось мужчины (одному 21, другому 31 год) ранее судимы. На них завели очередное уголовное дело. За грабеж им грозит до семи лет заключения.

Криминал