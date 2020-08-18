Под Воронежем "Киа" врезался в остановившийся для поворота "Рено": два человека в больнице

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 17 августа в Воронежской области сотрудник зарегистрировали 110 ДТП, семь человек получили травмы в авариях.

Около 12.40 в Павловском районе "Киа Рио" "догнал" "Рено Меган". По предварительным данным, 47-летний водитель «Киа», следовавший в направлении Калача, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся для поворота налево «Рено».

В аварии пострадали два человека: 46-летняя автоледи, управлявшая «Рено», и ее 73-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.