В Воронеже на фото попал кран, врезавшийся в легковую машину

"Фиат" помят достаточно сильно. Фото: Виктор Рыжков.

В воронежских соцсетях опубликовали фото ДТП на Северном мосту. Случилось оно утром 18 августа. На снимке стоит влепившийся в переднюю часть «КамАЗа» с краном «Фиат», прямо над ним нависает стрела. Видимо, удар пришелся в бок иномарки.

Очевидцы аварии сообщают, что в месте аварии образовалась большая пробка. Однако специализированный сервис Яндекса показывает, что на мосту с трафиком все в порядке, а вот на выезде в сторону Остужева (при движении из центра города), действительно, автомобили могут ехать со скоростью не выше 5 км/час. То есть, проще говоря, плестись.

В городском отделе пропаганды ГИБДД по поводу этого ДТП сообщили, что его обстоятельства выясняют, однако уже известно, что пострадавших в аварии нет.

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