Коронавирус в Воронежской области: к 18 августа умерли еще 3 человека и 95 заболели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К утру 18 августа стало известно о новых умерших от осложнений коронавируса в регионе: за сутки от ковида скончались еще трое пациентов. Таким образом, число летальных случаев возросло до 113.

Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания в Воронежской области, к 18 августа прибавилось и заболевших коронавирусом - еще 95 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе диагностировали ковид у 12847 жителей.

За сутки выздоровели 220 заболевших коронавирусом. Общее число вылечившихся - 13355 человек.