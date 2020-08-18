Вора, находившегося в федеральном розыске, поймали после кражи в магазине Новоронежа

В Нововоронеже задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске. 17 августа около полудня мужчина похитил алкогольна общую сумму около 2500 рублей, после чего скрылся на такси. Патрулировавшие улицы росгвардейцы быстро задержали подозреваемого по приметам.

После задержания выяснилось, что 24-летний неработающий житель Ростовской области ранее уже дважды судим за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и с июня 2020 года находится в федеральном розыске за совершение кражи. На него завели очередное уголовное дело.