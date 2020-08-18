Воронежская прокуратура проводит проверку по факту двухметрового гейзера на Левом берегу

Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту коммунальной аварии, произошедшей 17 августа в Железнодорожном районе. Напомним, на пересечении улиц Остужева и Переверткина из-под земли вырвался фонтан из воды высотой с двухэтажный дом. Под потоком двигались маршрутные ПАЗики и легковушки. ЧП произошло на объекте теплоснабжающей организации «Квадра», во время гидравлических испытаний теплосетей магистральный участок на Остужева, 5а не выдержал повышенного давления.

- В результате аварии из тепловой камеры теплотрассы произошел выброс значительного объема воды. Прокуратура города проверит соблюдения законодательства о теплоснабжении и соблюдения нормативов при устранении аварийных ситуаций в филиале ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», - сообщили в облпрокуратуре.