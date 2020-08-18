Вечером 17 августа горел подвал воронежской облбольницы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 17 августа огнеборцы тушили пожар в областной больнице на Московском проспекте. Около 20.40 произошло возгорание в подвале хирургического корпуса.

По данным воронежских спасателей, загорелся утеплитель на площади три квадратных метра. Поскольку корпус облбольницы используется только для операций, во время пожара больных в нем не было, только три человека персонала, они покинули здание самостоятельно.

- На соцобъект были стянуты значительные силы спасателей и техники, большая часть которых не потребовалась. Пожар ликвидировали в 21.25, на работу больницы происшествие не повлияло, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

На текущий момент облбольница работает в штатном режиме, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.