Воронежцам расскажут, как создавались лучшие произведения писателей-земляков

20 августа в доме-музее имени Никитина открывается выставка «Книга: от замысла до воплощения».

На примере поэмы Ивана Никитина «Кулак», романа Александра Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» и повести Анатолия Жигулина «Чёрные камни» будет показана сложная история создания книги: от рождения замысла до появления сигнального экземпляра. На выставке из фондов Музея имени Никитина будут представлены редкие книжные издания произведений воронежских писателей и поэтов: Ивана Никитина, Александра Эртеля и Анатолия Жигулина, графические и акварельные работы художников Григория Гончарова и Валентина Владиславского, а также личные вещи литераторов, фотографии и письма, их дневники.

Выставка будет работать с 20 августа по 11 октября.