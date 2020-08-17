В Воронеже появится Музыкальный сквер для молодоженов

Фото управы Коминтерновского района

В Коминтерновском районе завершаются работы в сквере Музыкальном на улице Карпинского,1 «с». Новое место отдыха горожан недалеко от отдела ЗАГС Коминтерновского района Воронежа. Авторы проекта надеются, что новый сквер полюбится молодоженам.

-На площади 2 746 квадратных метров уже проложили пешеходные дорожки, - рассказали в управе Коминтеновского района. - Сейчас монтируется система освещения. В ближайшее время установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.

На благоустройство потратили 1,1 миллиона рублей.