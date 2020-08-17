Парень, которого ударило током на крыше поезда в Воронежской области, умер в больнице

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В больнице в Воронежской области, не приходя в сознание, скончался 17-летний юноша, получивший удар током на железнодорожной станции в Россоши. Напомним, молодой человек забрался на крышу стоящего вагона и случайно задел провода. Жуткое видео с места событий опубликовали 10 августа в соцсети. На кадрах видно как парень появляется на крыше вагона, делает несколько шагов, а потом вспыхивает факелом и падает на землю.

С места ЧП молодого человека забрала скорая. У него был ожог 50% тела, и его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. К сожалению, врачи оказались бессильны, и 16 августа пострадавший юноша скончался.