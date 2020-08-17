С начала года клещи покусали больше двух тысяч жителей Воронежской области

Снятого клеща можно сдать на исследование в лабораторию Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора с начала 2020 года к врачам обратились 2024 жителя Воронежской области, пострадавших от укусов клещей. Это на 18,9% меньше, чем на 18 августа 2019 года.

Для профилактики укусов ведомство организовало обработки мест пребывания людей. С начала сезона в области обработаны 652,3 га, в том числе 146,9 га территории летних оздоровительных учреждений.

В Роспотребнадзоре напомнили, что снятого клеща можно сдать на исследование в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Здесь его проверят на наличие возбудителей инфекционных болезней. Адрес лаборатории: г. Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.