Санитарные врачи забраковали воду на четырех пляжах Воронежа

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области провело анализ воды из водоемов в местах массового отдыха людей. В третьей декаде июля с этой целью отобрали 293 пробы на соответствие требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям на территории области и в Воронеже.

В итоге специалисты забраковали по микробиологическим показателям воду водохранилища на пляже в Воронеже у санатория им. Горького, у СК «Локомотив» на улице Панфилова и южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через р. Воронеж, а также на реке Усмань у турбазы «Маяк».

В районах области ситуация немногим лучше. Здесь нестандартными по микробиологии признали воду в местах отдыха:

- Россошанского района: г. Россо шь, река Сухая Россошь пляж «Солнышко»;

- Ольховатского района: р, Черная Калитва пляж «Песчанка» п. Малые Базы;

- Подгоренского района: р, Дон пляж с. Колодежное, пляж с. Белогорье;

- Кантемировского района: вода водохранилища на ручье Федоровка пляж райцентра.

Купаться в этих местах специалисты настоятельно не рекомендуют.