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Под Воронежем на видео попал опрокинувшийся грузовик, перегородивший полдороги

ДТП случилось недалеко от села Бабяково
Юрий КозловЮрийКозлов
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Рухнувший грузовик лежал на боку прямо на середине дороги.

Рухнувший грузовик лежал на боку прямо на середине дороги.

Фото: кадр с видео

На выезде из Воронежа, недалеко от села Бабяково Новоусманского района около полудня 17 августа случилось ДТП, из-за которого на этом месте надолго осложнилось движение. Микроавтобус «ГАЗель-Некст» врезалась в легковую машину «Ниссан-Альмера». Судя по повреждениям, удар пришелся по багажнику иномарки. Он смят достаточно сильно. А отечественный грузовик после ДТП и вовсе «прилег» на бок. При этом перегородил большую часть своей полосы и часть встречной. Машины осторожно огибали место аварии.

- К счастью, в аварии обошлось без жертв. По оперативной информации, и пострадавших в ДТП не было, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ДТП