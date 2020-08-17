Под Воронежем на видео попал опрокинувшийся грузовик, перегородивший полдороги

Рухнувший грузовик лежал на боку прямо на середине дороги. Фото: кадр с видео

На выезде из Воронежа, недалеко от села Бабяково Новоусманского района около полудня 17 августа случилось ДТП, из-за которого на этом месте надолго осложнилось движение. Микроавтобус «ГАЗель-Некст» врезалась в легковую машину «Ниссан-Альмера». Судя по повреждениям, удар пришелся по багажнику иномарки. Он смят достаточно сильно. А отечественный грузовик после ДТП и вовсе «прилег» на бок. При этом перегородил большую часть своей полосы и часть встречной. Машины осторожно огибали место аварии.

- К счастью, в аварии обошлось без жертв. По оперативной информации, и пострадавших в ДТП не было, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.