Жителю Воронежской области «светит» 10 лет заключения за грядки с коноплей

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

54-летнийжитель Новохоперска выращивал на своем огороде не картошку с огурцами, а коноплю. 25 рослых кустов запрещенного растения, посаженного грядками, обнаружили во время досмотра на его участке полицейские.

- За растениями злоумышленник ухаживал тщательно, а именно поливал, вскапывал и удалял из посадки сорняки, - рассказали в пресс-службе полиции. - Здесь же находились садовые инструменты.

Во время обыска в подвале нашли еще и сверток с сушеным веществом растительного происхождения. Оно оказалось марихуаной весом 117 граммов. Владелец участка пояснил, что выращивал растения для личного употребления. Однако уголовной ответственности с подозреваемого это не снимает.

- В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 2 статьи 228 Уголовного кодека Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - уточнили в полиции.

С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет заключения.