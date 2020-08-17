Мэр Воронежа заявил, что в городе не должно быть маршрутных «ПАЗиков»

Вадим Кстенин высказал свое "фи" старым автобусам. Фото: из архива «КП»

На встрече с руководителями транспортных предприятий Воронежа мэр Вадим Кстенин жестко прошелся по маршрутным «ПАЗикам».

- Не понимаю логики тех, кто в этом году приобрел около десяти новых автобусов ПАЗ-4234. Зачем? Их не должно быть в миллионном городе, их вообще нужно постепенно выводить из эксплуатации. Есть современные модификации автобусов малого и среднего классов. Нами сверстан график обновления автобусов с 2020 по 2022 год, и за этот период перевозчикам необходимо приобрести более 950 машин. Транспортная реформа – это не замена старых автобусов устаревших модификаций на новые автобусы устаревших модификаций. Обновление не должно быть для галочки.

А еще мэр намекнул, что у многих транспортных предприятий в обозримом будущем могут возникнуть проблемы с перезаключением контрактов.

- Не секрет, что в ряд регионов уже зашли крупные федеральные игроки. Они создают серьезную конкуренцию местным компаниям, которые проигрывают торги и начинают смотреть на другие города. Вы должны быть к этому готовы в будущем. Многие небольшие воронежские компании могут в этих условиях просто не выжить, поэтому предлагаю вам также подумать уже сейчас о вариантах объединения и укрупнения компаний.