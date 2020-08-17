Жительницу Воронежа едва не зарезал сожитель ее матери

Подозреваемому грозит до 8 лет заключения Фото: из архива «КП»

В июле этого года в квартире на улице Любы Шевцовой в Воронеже разыгралась семейная драма. 45-летний сожитель хозяйки поругался с ее 26-летней дочерью, отношения с которой давно не ладились. В разгар ссоры мужчина ударил девушку ножом в лицо, сильно разрезав щеку. Потерпевшую доставили в больницу.

- По результатам проведенных судебно-медицинских исследований, было установлено, что полученная в ходе ранения травма является тяжким вредом здоровья, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Участковые задержали подозреваемого.

Кстати, ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».