В Воронеже арестовали водителя, сбившего насмерть четырехмесячную девочку в коляске

34-летний воронежец, сбивший насмерть четырехмесячную девочку, отправился за решетку. Пока до 13 сентября Фото: кадр с видео

В Ленинском районном суде приняли решение по ходатайству следователя арестовать водителя, 13 августа сбившего на улице Ворошилова коляску с четырехмесячной девочкой. Ребенок умер 15 августа в больнице.

Водитель просидит в следственном изоляторе до 13 сентября. Сам он вместе с адвокатом хотел добиться хотя бы домашнего ареста. Теперь 34-летний воронежец сменил позицию - он заявил, что свою вину в ДТП отрицает.

Страшная авария попала на видео. На записи четко заметно, что женщина с коляской перебегает дорогу на круге у самолета, «зебры» при этом и близко нет. На нее несется «пятерка». Машина сбивает коляску. Водитель после этого даже не остановился, но вскоре его задержали. В свое оправдание он сказал, что забыл дома капли до носа, потому и торопился. В то же время, по сведениям полиции, на совести этого 34-летнего воронежца 45 нарушений правил дорожного движения. При этом 44 из них – превышение скорости.

В отношении водителя сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, которое скоро переквалифицируют. Видимо, на часть 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека с оставлением места его совершения». В этом случае водителю будет грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.