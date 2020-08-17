Паркам и скверам новую жизнь

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Поддержку в организации субботников оказали жителям депутат гордумы Андрей Соболев и коллектив Домостроительного комбината.

В минувшую субботу заметно преобразились сквер Домостроителей в Советском районе и парк имени А.Н. Северцова в микрорайоне Придонской. Эти эко зоны расположены по соседству с многоэтажной жилой застройкой и являются любимыми местами отдыха местных жителей. Впечатления от прогулки портил только мусор, оставленный нерадивыми гражданами после пикников, а также высохшие зеленые насаждения.

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