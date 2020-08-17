В Воронеже из-под земли вырвался столб воды с двухэтажный дом

Кадр с видео с группы "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Днем в понедельник, 17 августа, на пересечении улиц Остужева и Переверткина из-под земли вырвался фонтан из воды высотой с двухэтажный дом. На странице паблика «Мой и твой Воронеж» в соцсети "Вконтакте" очевидец опубликовал видеозапись с места событий. На кадрах – едущие по улице под потоком воды маршрутный ПАЗ и легковушки.

«Комсомолка» выяснила, что ЧП произошло на объекте теплоснабжающей организации «Квадра».

- В городе продолжается второй этап гидравлических испытаний теплосетей, их цель - как раз выявлять ветхие участки. Магистральный участок на Остужева, 5а не выдержал повышенного давления. Наши специалисты уже выехали на место. Участок сегодня выведут в ремонт, - рассказали нам в компании.