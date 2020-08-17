В Воронеже девушка отдала 7,5 тысяч рублей за согласие ее подвезти

22-летняя жительница Коминтерновского района стала жертвой нехитрого мошенничества. Девушка попыталась договориться, чтобы ее отвезли в Московскую область, на сайте попутчиков. На этом сервисе предлагают «подкинуть» в другой город или даже регион с условием, чтобы водителю оплатили затраты на заправки автомобиля.

Так вот, девушка имела неосторожность перечислить «будущему попутчику» 7,5 тысяч рублей на телефон. После получения денег мнимый водитель к планируемому путешествию так охладел, что перестал отвечать на звонки.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Всего 16 августа было семь случаев, когда аферисты отбирали деньги у доверчивых людей с помощью различных уловок. Всего они обманули своих жертв более чем на 300 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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