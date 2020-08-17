В Воронеже юноша, отдыхавший на лавочке, соблазнил грабителя

На проспекте Труда вечером 20-летний воронежец присел на лавочку и задремал. К несчастью, там в это время появился нехороший человек. Судимый за кражи 31-летний воронежец не мог пройти мимо. Он накинулся на прикорнувшего молодого человека, отобрал у него сумку с мобильным телефоном и пустился наутек. Юноша пошел в полицию.

Ущерб, нанесенный молодому человеку, был оценен в 14 тысяч рублей. Рецидивиста вскоре поймали в Центральном районе. В отделе полиции мужчина признался, что давно мечтал пользоваться телефоном, добытым «на халяву». Но как следует насладиться его обладанием любителю краж не пришлось.

В отношении 31-летнего преступника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".