В Воронеже до пятницы закрыли часть улицы Челюскинцев

Пресс-служба горадминистрации Воронежа сообщила о перекрытии для автотранспорта участка улицы Челюскинцев – от дома №1 по улице Моисеева до улицы Краснознаменной. «Кирпич» здесь будет висеть до 6.00 пятницы,21 августа.

Причина ограничения – начало работ по ремонту теплотрассы ПАО «Квадра – Воронежская генерация».

Воронежцев просят заранее искать пути объезда перекрытого участка дороги.

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