В центре Воронежа «Фольксваген» врезался в столб: пострадал 34-летний водитель

Скриншот записи с группе "Мой и твой Воронеж".

В центре Воронежа иномарка протаранила столб утром 17 августа. Как сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД, авария случилась в 6:21 на проспекте Революции, рядом с ночным клубом «Аура».

34-летний мужчина двигался на «Фольксвагене Поло» со стороны улицы Мира по направлению к площади Ленина. Водитель не справился с управлением врезался в столб, а также снес рекламный щит.

Как пояснили правоохранители, в результате аварии воронежец получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.