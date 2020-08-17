В воронежский Центр охраны животных принесли еще одного раненого ежонка

фото Центра охраны животных «Наши природа»

Только-только воронежские зооволонтеры вылечили и выпустили на волю белогрудого ежика, который попал к ним с двойным переломом лапы, как в Центре охраны животных «Наши природа» появился новый колючий пациент. На этот раз – совсем малютка. Что произошло с ежиком, не известно, но к зоологам он попал в ужасном состоянии:

- При осмотре оказалось, что все отверстия ежонка (глаза, уши и рана на груди) забиты личинками мух, - рассказала Елена Шерстяных, руководитель Центра. - Пришлось действовать мгновенно, несмотря на ночное время, посетили две ветклиники.

Ветеринары провели все необходимые процедуры, почистили глазки и рану ежика. Малыш был очень ослаблен, истощён и отказывался есть целых насекомых, мог только пережевать и выплюнуть. На первых порах его кормили питательным «смузи из сверчков». На пятый день пребывания в центре новый постоялец не только начал есть, но и резво охотиться на туркменских тараканов

- Со вчерашнего дняподсматривает окружающий мир правым глазом, левый еще в режиме ожидания. Ежедневные обработки делают своё дело, - продолжает Елена.

А всем воронежцам специалисты напоминают, что, когда на животном заметно большое количество личинок мух, необходимо срочно его лечить. Поскольку шансы выжить у такого бедолаги уменьшаются с каждой минутой. Если личинки попадут в полость тела, то, вероятнее всего, уже ничего нельзя будет сделать. К тому же, зверь в таком состоянии испытывает постоянные болевые ощущения.