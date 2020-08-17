В Воронеже мужчина пытался украсть бритвенные станки на 9 тысяч с помощью хитрого рюкзака

В воскресенье, 16 августа, около 10 часов утра сработала тревожная кнопка в одном из крупных супермаркетов Левобережного района. Сотрудники вневедомственной охраны быстро приехали и задержали предполагаемого преступника. Они выяснили, что из торгового зала мужчина попытался вынести бритвенные станки ну в очень большом количестве. Кража «потянула» на девять тысяч рублей.

Станки мужчина пытался спрятать в рюкзаке, в котором была ниша из фольги для блокирования сигнала датчиков «выноса» на кассе. Не помогло…

Ранее уже судимый за кражу 53-летний безработный житель Новой Усмани признался, что хотел перепродать такую крупную партию нужного для мужчин товара. А вместо этого «заработал» очередное уголовное дело.

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