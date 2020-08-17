В Воронежской области за сутки заразились коронавирусом 97 человек, а выздоровел только 21

Число зараженных за сутки по-прежнему держится около сотни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном оперативном штабе обнародовали статистику по заболеваниям коронавирусом.

В воскресенье, 16 августа, коронавирусом заразились 97 человек, всего этот диагноз поставили уже 12752 жителям Воронежской области. В то же время за минувшие сутки выздоровел только 21 человек. Всего от опасной болезни излечились 13135 человек. В то же время никто не умер. В то же время на прошлой неделе редкие сутки обходились без смертей.

Напомним разгадку парадокса, по которому выходит, что число выздоровевших превышает количество больных. Статистику по зараженным ведут только по тем жителям Воронежской области, у которых коронавирус диагностировали с помощью мазка из носа или изо рта. Выздоровевших считают по-другому – с учетом и тех, у кого симптомы опасной болезни выявили и с помощью компьютерной томографии (КТ).

Почему не применяется единая методика подсчета, непонятно. Но цифры в нынешнем виде, конечно, выглядят более успокаивающе. Может, даже слишком…

Напомним также, что стало известно об очаге заболевания в Центре ракетного двигателестроения (предприятии, образованном в результате слияния мехзавода и КБХА). Там за время эпидемии коронавирусом заразились 254 человека.

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