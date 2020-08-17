В Воронежской области водитель «Лады» сбил 14-летнего мальчика, ехавшего на мопеде

Мальчик получил травмы разной степени тяжести, на "скорой" его увезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 16 августа, в 20.25 в Павловском районе случилось ДТП, где пострадал водитель-подросток.

- На 680 километре трассы «Дон» 20-летний юноша из Павловска, водитель «Лады-Веста», сбил ехавшего впереди него на мопеде 14-летнего мальчика, местного жителя. Школьника отвезли в больницу. Он получил травмы разной степени тяжести, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В полиции также огласили статистику последних суток по ДТП:

- 16 августа инспекторы ГИБДД зарегистрировали 89 аварий, из них 45 случились в Воронеже, 28 – в районах области, 16 – на федеральных трассах. В семи ДТП получили травмы девять человек.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".