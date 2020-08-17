Под Воронежем производителя мороженого и мясных полуфабрикатов оштрафовали за несоблюдение профилактики коронавируса

По итогам проверки в крестьянско-фермерском хозяйстве Леженин И.А. были обнаружены серьезные нарушения по профилактике коронавируса.

На предприятии есть только одна проходная. По правилам нужно обеспечить интервал прихода людей на работу хотя бы два часа, на самом деле получалось, что их пропускали с 7.00 до 8.00. В связи с этим возможно было скопление работников на проходной.

В цехе по производству мясных полуфабрикатов нет столовой. Фактически сотрудники уходят на обеденный перерыв домой, что, оказывается, тоже является нарушением.

В цехе по производству мороженого столовая есть, но в ней нет раковины для мытья рук и дозатора для обработки рук кожным антисептиком.

В итоге главу КФХ оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".