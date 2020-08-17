В матче с дебютантом воронежский «Факел» упустил победу

Игроки "Факела" владели явным преимуществом, но в победный гол его воплотить так и не смогли. Фото: с сайта ФК "Факел"

16 августа «Факел» провел, пожалуй, первую игру хорошего качества в наступившем сезоне.

В первом тайме воронежцы и дебютанты первенства ФНЛ, футболисты столичного «Велеса», быстро обменялись глазами. Сначала после прорыва по центру великолепный удар удался Дмитриеву. Случилось это на 10 минуте. Однако 13-я оказалась несчастливой для «Факела». Защитники позволили хозяевам поля спокойно пасовать в своей штрафной, и Гаракоев покатил мяч в угол – 1:1.

Дальше «Факел» создал уйму опасных моментов. Вроде все удавалось: и комбинации, и хлесткие удары. Но завершающего точного удара не хватало. А когда мяч летел в створ ворот, здорово играл вратарь хозяев с колоритной фамилией Городовой. Счет в итоге так и не изменился.

После матча тренер «Факела» Александр Бородкин сетовал на плохую реализацию голевых моментов. А что еще он мог сказать? Даже его коллега главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов признал полное преимущество гостей и насчитал аж восемь моментов, когда мяч мог оказаться в воротах его команды, но так и не нашел туда дорогу.

Как бы то ни было «Факел» приобрел всего одно очко. Всего их у воронежской команды стало четыре, что пока позволяет ей занимать только 15 место.

Впереди выездная игра с ФК «СКА-Хабаровск» 22 августа. Так как пройдет она на Дальнем Востоке, то по московскому времени начнется непривычно рано – в 8.00. Хабаровчане сейчас идут на 11 месте с шестью набранными очками.