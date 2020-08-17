В Воронеже в ближайшие дни начнут строить Дом анимации

Сейчас специалисты Wizart Animation занимаются творческим процессом на двух этажах здания на улице Фридриха Энгельса. Фото: из архива «КП»

Исполнительный продюсер воронежской мультипликационной студии Wizart Animation Владимир Николаев сообщил о начале строительства Дома анимации. Здание будет занимать площадь около четырех тысяч квадратных метров по адресу: улица Куколкина, 3, напротив Центрального рынка. До последнего времени оно было заброшено, ранее там располагалась гостиница «Маяк».

Как отметил Владимир Николаев, затянулись процедуры согласования документов, иначе строительство началось бы раньше. Первый камень заложат уже в августе, а к так называемому нулевому циклу, то есть, грунтовым работам, прокладке коммуникаций приступят в октябре.

Дом Анимации появится на месте заброшенной гостиницы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Здание планируют сделать из пяти частей, которые в целом будет напоминать огромную глыбу льда – дань уважения мультфильму «Снежная королева», одному из первых успешных проектов студии. В нем будут не только производственные площадки, но и школа и студия для желающих научиться искусству создавать мультфильмы, а также музей. Его посетители смогут познакомиться с тонкостями творческого процесса – как рисуется раскадровка, создают персонажи.

В строительство планируют вложить 300 миллионов рублей, в финансировании проекта не исключено участие властей. Владимир Николаев надеется, что Дом Анимации откроется до конца 2021 года.

На данный момент Wizart Animation занимает два обособленных этажа на улице Фридриха Энгельса. После переезда в Дом анимации число ее сотрудников планируют довести до 750 (сейчас их около 350). Сейчас специалисты студии занимаются производством полнометражных мультфильмов «Гензель и Гретель» и «Руслан и Людмила». Подробнее об этих проектах можно узнать здесь

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