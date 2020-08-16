Три концерта, отмененных из-за коронавируса, пройдут в Воронежском концертном зале в сентябре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Воронежского концертного зала сообщила о датах, на которые из-за весенних коронавирусных ограничений перенесены концерты абонемента №2 «Классика и не только» и абонемента №4 «Steinway & sons приглашает».

На 5 сентября перенесен с 25 марта концерт саксофониста Романа Маркелова.

На 9 сентября перенесен с 29 апреля концерт духового квинтета Большого театра.

На 16 сентября перенесен с 16 апреля концерт пианиста Андрея Гугнина.

Выступления пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.