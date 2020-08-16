Три концерта, отмененных из-за коронавируса, пройдут в Воронежском концертном зале в сентябре

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Дирекция Воронежского концертного зала сообщила о датах, на которые из-за весенних коронавирусных ограничений перенесены концерты абонемента №2 «Классика и не только» и абонемента №4 «Steinway & sons приглашает».
На 5 сентября перенесен с 25 марта концерт саксофониста Романа Маркелова.
На 9 сентября перенесен с 29 апреля концерт духового квинтета Большого театра.
На 16 сентября перенесен с 16 апреля концерт пианиста Андрея Гугнина.
Выступления пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.