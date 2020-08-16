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Известный меценат расскажет воронежцам о культурных проектах

На вебинаре можно задать вопросы Александру Бубнову
Татьяна ПодъяблонскаяТатьянаПодъяблонская
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Александр Бубнов

Александр Бубнов

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 августа воронежцы смогут принять участие в восьмом вебинаре Школы культурного волонтёрства 2.0 на тему: «Меценатство в сфере культуры». Экспертом в этот раз выступит Александр Бубнов, меценат и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа». Александр Александрович расскажет о своих меценатских проектах в сфере культуры, деятельности благотворительного фонда и наследии художников Воронежа.

Участники вебинара смогут задать интересующие вопросы в режиме онлайн-чата. Начало в 18.30 на платформе Pruffme, необходимо зарегистрироваться.

Культура