. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 августа в воронежской филармонии стартует акция «Следуй за музыкой!», приуроченная к открытию 83-го концертного сезона. Она продлится девять дней в группах филармонии в соцсетях. Ее итогом станет объявление программы открытия сезона.

Сотрудники филармонии в сезоне 2020-2021 отметят четыре крупные даты: 95-летие Воронежского академического симфонического оркестра, 60-летие музыкально-литературного лектория, 55-летие ансамбля «Воронежские девчата» и 30-летие Мужского хора. Лейтмотивом симфонических и камерных программ станут еще два юбилея: 180-летие Чайковского и 250-летие Бетховена.

Артисты филармонии уже репетируют. В учреждении принимают необходимые меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. В здании регулярную проводят санитарную обработку, обеззараживают воздух с помощью бактерицидного рециркулятора, выдают сотрудникам маски.